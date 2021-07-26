شكرا لقرائتكم خبر عن الدهن في العتاقي – اتفرج عبير صبري كشفت الحلويات على البحر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة عبير صبري صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ، انستجرام .
وظهرت عبير في الصور باطلالة شبابية ، بفستان مكشوف البطن ، وشعرها المنسدل علي الاكتاق .
و أعربت الفنانة عبير صبري عن غضبها من نشر شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز .
وكتبت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : استاذه دلال بخير الحمد لله ومفيش داعي للاشاعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتها ربنا بشفيها ويعافيها.