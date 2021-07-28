انت الان تتابع خبر بعد رفع رئيس نادي الزمالك دعوة ضدها.. صدور حكم صادم وغير متوقع بشأن الفنانة سما المصري.. شاهدوا كيف كان مصيرها المرعب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بتغريم الراقصة الاستعراضية ، سما المصرى، 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صادر في قضيتين متهمة فيهما بسب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بواقع 50 ألف جنيه عن كل قضية. وفقاً لموقع “الشروق”

وكان وكيل دفاع مرتضى، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما المصري، للتصالح.