انت الان تتابع خبر فتاة حسناء كأنها حورية من الجنة تتزوج من ثعبان وتفعل معة شي صادم كل ليلة بعد حفل الزفاف (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لهند واحدة من الدول الأكثر غرابة على مر التاريخ ، ففى الهند كل شيء مباح ، حيث عبادة الأبقار إلى يومنا هذا ، و الزواج من الحيوانات ، فكل شيء في الهند مباح.

حب البشر للحيوانات من الأشياء الطبيعية ، و لكن الزواج من حيوان أو طائر فهذا هو الأغرب.

فقد وقعت فتاة من الهند ، فى حب ثعبان ، و ليس كما هو معروف أن تحب شخصًا من بنى جنسها ، و الأغرب أنها تزوجته.

ٌادمت فتاة هندية تبلغ من العمر 20 عاماً على الحب و الزواج من ثعبان كوبرا ضخم ، و تقول الفتاة الهندية و تدعى بيمبالا ، أنها وقعت في حب الكوبرا ، و قررت على الفور أن تتزوجه مثلما يحدث بين البشر.

و بالفعل قررت الفتاة أن تعقد حفل زفافها وسط عدد كبير من صديقاتها ، و أقاربها لحضور مراسم الزواج ، و ذلك في أحد القرى شرق الهند.

يعتقد أهالي القرية أن هذه الزيجة قد تكون سبباً في جلب الحظ السعيد لأهالي القرية ، و للفتاة خاصًة ، و ذلك بسبب المعتقدات المعروفة لدى بعض الهنود.

أما عن الفتاة العروس فتقول ، أنها تعلم أن مثل هذا الزواج يعتبر من أغرب الحالات فى العالم ، و لكنها لا تنكر حبها للثعبان ، و هو الأمر الذي جعلها تتزوج منه.