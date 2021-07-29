انت الان تتابع خبر في بث مباشر.. صافيناز تغري الجمهور بظهور مثير من داخل غرفة نومها وخروج صدرها دون أن تشعر .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صافيناز فيديو لها على انستجرام خلال تجمعها مع عدد من أصدقائها وصديقتها الراقصات وكانوا يرقصون جميعهم على أغاني مختلفة.

وتعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج للغاية وذلك بسبب تزحلق فستانها عند منطقة الصدر مما أدى لكشف منطقة الصدر بالكامل.

وتسببت الأغاني في حالة من الجنون لصافيناز حيث بدأت في الرقص بطريقة مثيرة وغريبة في نفس الوقت فبدأت في تحريك صدرها بطريقة سريعة مما أدى لوقوع الفستان من أعلى كاشفًا عن كل شيء.