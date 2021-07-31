انت الان تتابع خبر لن تصدّقوا كم تبلغ ثروة فيفي عبده .. اتفرج المفاجأة كم حجم أموالها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من أن الراقصة المصرية "فيفي عبده"،آ تنتمي لأسرة فقيرة محدودة الدخل إلا أن ثرواتها بلغت ملايين الدولارات، وهذا ما سنستعرضه معك عزيزي القارئ في السطور التالية.

ولدت عطيات عبد الفتاحآ فى يوم 26 أبريل عام 1953م في محافظة المنوفية لأسره فقيرة، كان والدها يعمل شرطيا برتبة "صول" في إدارة مرور القاهرة حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبيآ .

وتعتبر فيفي عبده واحدة من المشاهير و الشخصيات المؤثرة حول العالم و تعمل فى مجال التمثيل والرقص و تبلغ حجم ثروتها 50 مليون دولار أمريكي حسب إحصائيات موقع celebrity net worth ، وتزوجت الفنانة فيفي عبده سبع مرات أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى "عزة" من زوجها الأول "كمال مجاهد" رجل الأعمال السعودي، ثم أنجبت ابنتها الثانية "هنادى " من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل "محمد الدراوى" .

أحبت فيفي الرقص منذ طفولتها وعندما عارض أهلها الانضمام لإحدى فرق الفنون الشعبية، قررت الهرب من بيت والدها لتبدأ مشوارها الفني كراقصة في فرقة عاكف، ثم ظهرت كراقصة في العديد من الأفلام السينمائية، قبل أن ترشحها المخرجة إيناس الدغيدى للاشتراك في بطولة فيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع الفنان أحمد زكى حيث أثبتت أن موهبتها في التمثيل بنفس قدر موهبتها في الرقص الشرقي.