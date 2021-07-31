انت الان تتابع خبر بلباس داخلي بلون بشرتها.. جورجينا صديقة رونالدو تستعرض مفاتنها بجرأة شديدة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت الفنانة وعارضة الأزياء الأسبانية الشهيرة جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منصات التواصل الاجتماعي، بصورة إغراء جريئة للغاية.

وظهرت جورجينا رودريغيز، في الصورة التي تداولها رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، تستعرض أردافها وهي ترتدي لباسها الداخلي بنفس لون بشرتها، وبيدها كاوية ملابس، مما أثار موجة جدل.

وقال متابع ضاحكاً: "بملابس داخلية لأن ما متعودة تلبس غيرهم" ، وعلق متابع ثاني متسائلا: "هي متأكدة أنها تريد تكوي" ، وكتب ثالث: "الله يعين رونالدو حتى لا يتراجع مستواه" ، وانتقد متابع آخر هذه الإطلالة ومن يتداولها قائلاً "ليس لديهاآ غير هواية الإثارة لكن العيب مو فيها هو في الي بيتفاعلوا معها". كما سخر البعض بالقول: "لابسة بدون هدوم".

وكانت صفحات باسم صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو، قد شاركت متابعيها مؤخراً، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، بفيديو جريئ للجميلة "جورجينا"، كانت قد نشرته الأخيرة في وقت سابق.

ويحتوي الفيديو على عدة مشاهد للنجمة الأسبانية جورجينا، التقطت لها من عروض ازياء وجلسات تصوير ورحلات سياحية عديدة.

وحصل الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره، على ملايين المشاهدات، وآلاف التعليقات، في موقع إنستغرام فقط.

وعبر عدد كبير من متابعي صديقة كريستيانو رونالدو، عن عشقهم وحبهم لفاتنتهم الفنانة جورجينا.آ

وكانت عارضة الأزياء الحسناء جورجينا رودريغيز، قد أدلت بتصريحات صحفية قبل وقت قصير، لم تترد خلاله في الكشف عن بعض أسرار حياتها الخاصة مع صديقها ووالد أطفالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.آ

جورجينا اعترفت بأنها كانت تشعور بالخجل عند ممارساتها الرياضة مع رونالدو أثناء الحجر الصحي، وتوقف عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة عن الدوران بسبب جائحة كورونا.

وبسبب إجراءات الحجر الصحي حينها، اضطر كريستيانو رونالدو إلى التدرب في المنزل مع صديقته جورجينا رودريغيز، من أجل الحفاظ على لياقته البندنية.

ومنذ ظهور علاقتهما للعلن قبل عدة سنوات والثنائي كريستيانو وصديقته الحسناء جورجينا يجذبان أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من وسائل الإعلام.. ويحرص هذا الثنائي دائماً على تقاسم بعض لحظاتهما الخاصة مع جماهيرهما العريضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت عارضة الأزياء الساحرة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "كنت أشعر في البداية بالخجل من التدرب مع كريستيانو. تخيل أنه يجب عليك التدرب في نفس المكان مع كريستيانو". وأضافت: "لقد اعتدت على التدرب في المنزل بينما يذهب هو للتدرب مع الفريق حتى نستطيع قضاء المزيد من الوقت معاً عندما يعود".

وتابعت جورجينا رودريغيز "لكن هذا الشعور اختفى وأنا الآن أحب التدرب معه. لقد أصبح أكبر مُحفز وملهم بالنسبة لي". وأردفت: "إنه يتدرب في الصباح ومرة أخرى بعد فترة الظهيرة".

وأشادت جورجينا بقدرات رونالدو الرياضية وعقليته الخاصة في التحسن يوماً بعد الآخر. وقالت في هذا الصدد: "إنه رياضي من الطراز الرفيع...ليس هناك شك أنه يتدرب أكثر وأفضل مني فليست هناك مقارنة". واختتمت كلامها بالقول "لدي أفضل مدرب في المنزل وفي كل يوم أتعلم منه شيئاً جديداً".