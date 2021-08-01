بعد معاشرتها بعنف.. ممثلة عربية مشهورة تكشف حجم العضو الذكـ.ري للنجم وتفضح الفنان الوسيم.. نحيف وبالكاد شعرت به (تفاصيل صادمة)

الرياض - روايدا بن عباس - تعبيرية فتاة

2021/08/01 الساعة 02:30 صباحاً (عمار النجار)

حجز ​نجم مشهور​ مطعماً بأكمله شرقي العاصمة بيروت، لتناول العشاء مع ممثلة مشهورة تعاني من عقدة نقص من شكلها الخارجي، وبعد تناولهما الطعام والكحول، اصطحبها إلى منزله وعاشرها جنسياً بعنف، حتى بلغت النشوة لأكثر من مرة، بحسب ما همست في أذن صديقة لها.



واستغربت الممثلة بحسب همساتها، كيف أن البعض يقول إن عضو النجم الذكري صغير، وأكدت أن عضوه الذكري متوسط الحجم، ولديه طاقة جنسية قوية، استمتعت بها، بعكس الفنان الوسيم الذي مارست معه ​الجنس​، وتبين أن عضوه الذكري نحيف، وبالكاد شعرت به.