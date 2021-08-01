انت الان تتابع خبر حدث صادم يهز مصر .. أنفصال الفنانة المصرية "إيمي سمي غانم" عن زوجها حسن الرداد .. والسبب صادم .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علاقة قوية تربط الزوجين حسن الرداد وأيمي سمير غانم حتى قبل الزواج ومع مرض الفنانة دلال عبد العزيز جعل خبر انفصالهما ينتشر كالنار في الهشيم ليتصدر الفنان حسن الرداد التريند علي محرك البحث جوجل ليجد نفسه مضطر للرد علي تلك الاشاعة والتي سرعان ما لحقتها اشاعة اخري حول وفاته.

75526206

وقد طاردت حسن الرداد وإيمي من قبل شائعات كثيرة حول انفصالهما، والتي استمرت لعدة أشهر دون خروج أي منهما للتأكيد أو النفي، خاصة إن حسن الرداد كان مشغولاً بمرض والدته التي رحلت عن عالمنا منذ عدة شهور.

رامي رضوان ينفي طلاق الرداد

علق الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم علي شائعة الانفصال عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب ‏الشائعات عن الفنانين، أقول لهم عيب احترموا مهنتكم". ‏



حسن وايمي

كما أكد رضوان على عدم طلاق شقيقة زوجته بنشره صورة تجمعه هو وزوجته بهما، وكتب معها "حبايبي الغاليين".

رد الرداد علي خبر انفصاله

ليتحدث بعدها الفنان حسن الرداد لأول مرة عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم نافيا ذلك عبر برنامج lite sho على شاشة قناة الحياة انفصاله عن إيمي، مؤكدًا أن "هذا كلام ليس له أساس من الصحة".

وقال: «أنا مبحبش أرد ولكن اللي بيروج للإشاعات دي لما بيجي يختار بيختار كابلز محبوب أو له رواج علشان يقدر يحقق الترند اللي هو عايزة".



وفاة حسن الرداد

وعلي الجانب الاخر واجه الفنان حسن الرداد شائعة من نوع اخر حول وفاته متأثرا بأصابته بفيروس كورونا لتجد هذه الشائعة طريقها في الانتشار خاصة مع اصابه دنيا سمير غانم ووالدتها بالفيروس ،ليرد حسن الرداد عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك ويقوم بنشرمقطع فيديوكوميدي من فيلمة "زنقة ستات"ردا علي خبر وفاته

75526206