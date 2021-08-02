انت الان تتابع خبر رجل أعمال مصري شهير تزوج 4 من أجمل الفنانات أولهن حنان ترك ثم ارتكب مذبحة وانتحر.. لن تصدق من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تزوج العديد من الفتيات والسيدات، من بينهن 4 فنانات من جنسيات مختلفة، وكانت حياته كلها مشاكل وطلاق ثم زواج، وفي نهاية المطاف قتل زوجته الأخيرة وانتحر.

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إنه رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، صاحب مصنع للأدوات الكهربائية واسمه الكامل "أيمن عوض صادق السويدي".

ولد أيمن سويدان في القرن العشرين، وكانت الفنانة المصرية المعروفة حنان ترك هي الزوجة الأولى له قبل أن يدشن زيجاته العديدة.

وتزوجها في بداية مشوارها الفني، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلا، وقيل أن الفنانة عانت منه كثيرا أثناء زواجهما، وانه عندما تم الطلاق وزعت شوكولاتة على أقاربها، وأصدقائها احتفالا بانفصالها.

وصرحت الفنانة حنان ترك في وقت سابق حول هذا الأمر قائلة انها كانت صغيرة، ومش فاهمة شيء وعندما تزوجت وجدت المعاناة فأصرت على الطلاق وفرحت عندما تم طلاقها منه واخذت حريتها، "لهذا وزعت الشوكولاتة بعد حصول الطلاق".

زواجه من راقصة هندية

كانت الزوجة الثانية للسويدي هي راقصة هندية، تعرف عليها في أحد الفنادق الكبرى، ومن ثم تزوجها وصدرت شائعة بعد زواجهما تقول بأن السويدي يعاملها بقسوة كبيرة؛ حتى أنه كان يحبسها بعيدا وكاد يجبرها على الإعتزال عن الفن، ولكن زوجته نفت هذه الشائعة خلال لقاء تلفزيوني معها في برنامج «حضرة المواطن».

وأكدت على أنها عاشت مع "السويدي" حياة سعيدة مليئة بالحب، وأنها كانت تساعده على تنظيم وقته حتى يتفرغ لعمله جيدا، وصرحت أيضا بأن والد زوجها كان يحبها، حتى قال بعد انفصالهما «ولا يوم من أيامك يا هندية».

زواجه من راقصة مغربية



وتزوج رجل الأعمال المصري للمرة الثالثة من راقصة اخرى مغربية تدعى "نادية"، وخلال فترة زواجهما حدثت خلافات بينهما وانفصلا وعادت إلى المغرب.

زواجه من مطربة تونسية وارتكابه مذبحة

أما زواجه الرابع فكان من المطربة التونسية الشهيرة "ذكرى"، وبعد فترة قصيرة من زواجهما أقدم على إطلاق 21 رصاصة على زوجته بعد مشادة معها ثم قتل مدير أعماله عمرو حسن صبري وزوجته خديجة صلاح حافظ أثناء وجودهما معه في صالة الشقة في العمارة رقم 23 بحي الزمالك في القاهرة.

إنتحاره

وبعد ارتكابه لهذه المجزرة قام رجل الأعمال المصري، بأدخل ماسورة أحد المسدسين في فمه وأطلق منها رصاصة أنهت حياته.

وكان موت "السويدي" منتحرا؛ بعد ارتكابه جريمة قتل زوجته ذكرى ومدير أعماله وزوجته الاخرى، في 28 نوفمبر عام 2003

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