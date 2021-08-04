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الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية دنيا سمير غانم فقدت النطق و الحركة بعد سماعه نبأ وفاة رفيق عمرها ومشوارها الفني أحمد السقا، بعد انتشار خبر انه توفي اليوم .

عــــاجل : الموت يفجع الفنانة ‘‘دنيا سمير غانم’’ قبل قليل .. ومصادر مصرية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة.. اتفرج (صورة مؤلمة)

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وفي التفاصيل فقد تصدر اسم الفنان المصري أحمد السقا، التريند على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد انتشار شائعات عن وفاته وإقلاق جميع محبية، ثبت لاحقا أنها غير صحيحة وأن السقا يتمتع بصحة جيدة.

لم يخرج الفنان لينفي إشاعة وفاته بنفسه، ولكن نشر بعض الفيديوهات من أعماله السابقة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهو ما يؤكد أنه بخير وبصحة جيدة.

وكشفت "مصادر مصرية إن اسم أحمد السقا تصدر الريند، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انتشار شائعات تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أنباء مزيفة عن وفاته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصاب جمهور السقا بصدمة كبيرة.

وبينما بدأ بعض مستخمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول تلك الشائعات دون التأكد من صحتها، بدأ آخرون في البحث عن مصدر الخبر للتأكد من حقيقته.

وأكدت الصحيفة أن عملية تتبع مصدر أنباء وفاة أحمد السقا، كشفت أنها مجرد شائعات وأخبار مزيفة، مؤكدة أن السقا على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.



وينتظر السقا طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت"، حيث من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب السقا كل من الفنانة منى زكي والفنان ظافر العابدين، إضافة إلى يسرا اللوزي وريم مصطفى وآخرون.