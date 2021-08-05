انت الان تتابع خبر عريس أردني علم في ليلة الدخلة بأن عروسته ليست عذراء فأحضر والده ووالدته للكشف عنها .. ولكن ردة فعل العروسة أصابت الجميع بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت محكمة في الأردن قرار بإلزام عريس أردني بدفع مبلغ 18 ألف دينار لعروسه، تعويضا لها عن "الطعن بشرفها ليلة الدخلة".

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عريس أردني علم في ليلة الدخلة بأن عروسته ليست عذراء فأحضر والده ووالدته للكشف عنها .. ولكن ردة فعل العروسة أصابت الجميع بالصدمة !!

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وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن "المدعى عليه كان زوجا للمدعية بموجب عقد شرعي، وفي ليلة الدخلة خرج المدعى عليه من غرفة النوم التي كانت تجمعه مع المدعية وأحضر والده ووالدته وطعن بشرفها وشهر بها، وقام بالاتصال بوالد المدعية ووالدتها وأخبرهما بأن المدعية ليست عذراء".

وجاء في الحكم أن "ما فعله الرجل دفع بأهل المدعية والمدعى عليه بأخذ الزوجة إلى الطبيب الشرعي حيث تبين عدم صحة ادعاءات المدعي، وقد استحصلت على تقرير طبي يثبت ذلك".

وألزمت المحكمة الرجل بدفع 18 ألف دينار، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.