اتفرج .. فنانة مصرية مشهورة : انا بتفرج على افلام سكس

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عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات نشطة مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل تداول فيديو يظهر مشادة كلامية بين الفنانة المصرية انتصار والمذيعة اليمنية أروى.

ونشبت المشادة الكلامية بين الممثلة “انتصار” والمذيعة اليمنية “أروى” مقدمة برنامج “الليلة دي” المذاع على فضائية “سي بي سي” بسبب كلام الأولى عن مشاهدتها للأفلام الإباحية وإعلانها عن ذلك بكل جرأة.

وبدأت المشادة عندما عرضت أروى لها جزء من حلقة لبرنامج انتصار، وقالت فيها أنها تشاهد أفلام البورنون التي يتم عرضها بطريقة درامية.

وقالت انتصار: ” أنا حرة اتفرج ..متفرجش.. ميخصكيش انتى مالك”.

وأضافت: “مالكيش دعوة بالحلال والحرام فى حياتى أبتلى أستتر أنا حرة”، وذلك بعد أن قالت أروى: “إذا بليتم فاستتروا”.

واحتفلت الفنانة انتصار أمس الأول بعيد ميلادها الخمسين والذي يصادف 8 يناير وشاركت متابعيها على انستجرام صوراً من المناسبة.

واستكملت الفنانة انتصار قبل أيام تصوير مشاهدها في فيلم «النهاردة يوم جميل» أمام الفنان باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر، وأحمد وفيق وهو من إخراج نيفين شلبي وتأليف دينا السقا، وإنتاج شريف مندور.

وتدور أحداث فيلم «النهاردة يوم جميل» حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.