شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم – مي عمر كشفت عن منطقتها الحساسة بالخطأ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

تظهر مي عمر بفستان طويل مفتوح، باللون الأسود الأنيق مع نقط بيضاء، نائمة علي أريكة، مرتدية شراب أسود مزخرف بساقيها.

ومن الناحية الجمالية تركت مي عمر شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع ميك أب جرئ، وبعض الأكسسوارات فضية اللون.

وعلقت مي عمر علي الصورة كاتبة: “هذه أنا، أنا أقوي من أكثر ما كنت أن تتخيل”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “لؤلؤ”، ويعد هذا المسلسل اولي بطولتها المطلقة، بالمشاركة مع أحمد زاهر، ادوارد، سلوي عثمان، نيرمين الفقي.