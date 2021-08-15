انت الان تتابع خبر اتفرج.. مي عمر تقهر كل المصريين وتظهر بلا ملابس داخلية (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المصرية مي عمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الأخيرة.

حيث نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها مرتدية فستان باللون الوردي الجذاب.

وظهرت مي في الصور بفستانها المثير الذي كشف عن اجزاء كبيرة من جسدها والذي اثار رودا مواقع التواصل الاجتماعي ، كما تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

تعيش مي عمر في الفترة الحالية نجومية عالية وشهرة واسعة بعد ظهورها بطلة مسلسل من اخراج زوجها محمد سامي بمسلسل " لؤلؤ "والذي نال اعجاب الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

كما ظهرت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري أحمد السقا والفنان أمير كرارة وعدة نجوم آخرين بمسلسل " نسل الأغراب " الذي عرض على الشاشة في شهر رمضان واحرز نجاحا كبيرا هذا العام.

يذكر تان الفنانة مي عمر ، ممثلة من مواليد عام 1988 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 2013.

أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.