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من غير البتاع – رانيا يوسف في حمام السباحة اخر دلع

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بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، صورا في أحدث ظهور لها.

 

وظهرت رانيا، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، بإطلالة صيفية مرتدية فستانا باللونين الأصفر والأزرق، أمام حمام السباحة.

 

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رانيا

ومن جانب آخر، تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسل “الحرامي 2” يوم 1 أغسطس المقبل على منصة اتفرج.

 

الجزء الأول من مسلسل “الحرامي” بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبدالرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبدالله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

 

بينما مسلسل “الحرامي 2” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.

 


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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