شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – الاعلان عن وفاة ياسمين عبد العزيز والحزن يجتاح الوطن العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت وفاة ياسمين عبد العزيز ، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، ومواقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وغرد رواد سعوديون بحزن، بعد تداول إعلان حساب على “تويتر” باسم الدكتورة ياسمين عبدالعزيز السعودية، والحصالة على دكتوراة في القانون الدولي من بريطانيا وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر الحساب على “تويتر” عدة تغريدات سابقة يتحدث فيها عن الإصابة وعن ضيق في التنفس وعن الآلام التي تتعرض لها بسبب فيروس كورونا، وكانت تطالب المتابعين بالدعاء لها، وبعد ذلك ظهرت آخر تغريدة بإعلان وفاة ياسمين بنت عبدالعزيز صاحبة الحساب.

وقبل إعلان وفاة ياسمين عبدالعزيز، قامت بإرسال رسالة لبعض المتابعين بصورة فاتورة مطلوب سدادها قائلةً : أوصيكم وصية هذه فاتورة خاصة بناس يهمني أمرهم ولا يستطيعون سدادها”.

وعندها بدأ الكثير من المتابعين بالتنبه وبداية التحري عن الرقم في الفاتورة ليكتشفوا ان الحساب له سابقة في ابتزاز المتابعين عبر استخدام اسماء وهمية من نفس الرقم وتطلب تسديد فواتير كهرباء وهواتف.

وعند ارسال استفسار من بعض المتابعين إلى نادي القانونيين في بريطانيا قالوا انهم لم يتعاملوا مع اي محامية او دكتورة باسم ياسمين عبدالعزيز، كما أعلن المتابعون على تويتر بعد التحري ان وزارة الصحة لم تقم بإعلان اي حالة وفاة باسم ياسمين عبدالعزيز.

وبدأ بعض المتابعين بإرسال بلاغات للسلطات السعودية باتهام صاحبة الحساب بإثارة الهلع وترويع المواطنين بغرض التربح.