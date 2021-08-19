شكرا لقرائتكم خبر عن بصدرها المثير – نسرين طافش كسحت الكل بالأصفر الذي يكشف ما تحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش، مجموعة صورة ساحرة لها على حسابها الرسمي في مواقع إنستغرام .

وظهرت نسرين طافش في الصورة تقف على شرفة وترتدي فستان أصفر طويل كم يظهر جمالها الساحر .

وعلقت على الصورة ” الحب هو مرآة الجمال الإلهي ♥️ ”

ونالت الصور إعجاب محبيها الذي عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بجمالها .

كما ويذكر أن نسـرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال .

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.