انت الان تتابع خبر وفاة الزعيم عادل امام وفتح العزاء في عموم مصر .. أسرته تكشف التفاصيل والحقيقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام بعد اصابته بفيروس كورونا وعزله في المنزل.

وقد انتشرت الشائعات بشكل كبير جداً وبدأت العديد من وسائل الإعلام وصفحات منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة تتداول الخبر على نطاق واسع.

سرعان ما أطلت أسرة الزعيم عادل امام لتكشف حقيقة الأنباء المتداولة، وقد أوضح المنتج عصام إمام وشقيق الفنان المصري الكبير عادل إمام تفاصيل الحالة الصحية لشقيقة بعد الأنباء المتداولة عن اصابته بفيروس كورونا المستجد وعزله ووفاته بعدها.

ونفى عصام إمام ذلك، قائلا: «أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب».

وأضاف عصام إمام: «الزعيم الحمدلله زى الفل وموجود دلوقتى فى الساحل الشمالى بيصيف مع أبناؤه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أى حاجة».

وأبدى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، غضبه من كثرة الشائعات التى تطلق علي شقيقه الزعيم، والتى كان أخرها شائعة وفاة الزعيم بفيروس «كورونا» بعد خضوعه للعزل المنزلي.