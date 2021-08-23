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نانسي عجرم تظهر بصدر مكشوف و شورت شفاف يكشف فخذيها بكل وضوح ! .. اتفرج (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الفنانة نانسي عجرم الأنظار بإطلالة مُثيرة في حفلها الغنائي بمصر، حيث ارتدت فستاناً أسود مكشوف الظهر وبقصة V عند منطقة الصدر، وأسفله "شورت" تغطيه قماشة من الموسلين.


 

 

واعتمدت كالعادة تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً .  

 

 

 

وقد لاقت إطلالة نانسي إعجاب متابعيها.

 

 

 

وكان انتشر قبل ساعات فيديو طريفا لوصول نانسي الى مصر حيث استقبلها جمهورها بطريقة مميزة على انغام اغنيتها "سلامات".  

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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