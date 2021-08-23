شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – سما المصري : هموت وانام مع العنتيل ده وبس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت الراقصة سما المصري،، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها “قطعوا الرجالة” والتي دعتها “شلهوب” تُقارن بين المشاهير لتختار فتى أحلامها.

وفضلت المصري، الراحل فريد شوقي على العديد من المشاهير كان أبرزهم فان ديزل، وأحمد عز، والمطرب هاني شاكر، قائلة: “مش بحب الراجل الحلو ولا الرومانسي أوي عشان كده أفضل فريد شوقي”.

وبمقارنة “شوقي” مع اللاعب محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول، اختارت سما، صلاح بكونه فتى أحلامها، قائلة: “فتى أحلام كل البنات”.