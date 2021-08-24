انت الان تتابع خبر عـــاجل : الفنانة نانسي عجرم تصاب بنوبة قلبية وتنقل الى مستشفى الحريري بعد اعتراف زوجها بالسبب الحقيقي لقتل الشاب السوري في منزلها .. لن تصدقوا ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اصيبت الفناة نانسي عجرم بنوبة قلبية وتم نقليها الى مستشفى التحريري في العاصمة اللبنانية بيروت .

وقال مصدر طبي في المستشفة ان حالة الفنانة نانسي عجرم مستقرة.

وكان الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قد رد بطريقة غير مباشرة ، على ما يثار حول قضية حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن وتوجيه تهمة القتل العمد له.

ونشر الهاشم صورة عبر حسابه على انستقرام كتب عليها : “أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة” .

وأشار متابعيه أن الهاشم يحاول التأكيد على أن الحقيقة التي تقف وراء قتله لمحمد الموسى هي واحدة، وهي أنها تندرج في إطار الدفاع عن نفسه وعائلته وأولاده، بعدما تسلل الموسى إلى بيتهم بعد منتصف الليل وهو ملثم ويحمل السلاح،وفق ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل..

وكشفت قناة “lbc” اللبنانية عن معلومات جديدة في قضية القتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تنفي ما يتم تداوله عن اتصالات بين الدكتور فادي الهاشم والقاتل، على رقم عيادته .

وماتزال ظروف القضية غامضة حتى اليوم، وازدادت تعقيدًا وغموضًا في ظل أزمة كورونا في لبنان، والتي تسببت في تعليق القضية.