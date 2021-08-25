أول ظهور لـ زوجة محمد بن زايد.. نافست أميرات الخليج بججمالها الرباني الخارق ولن تتخيل ان هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - من هي زوجة ابن محمد بن زايد، دائمًا ما تكون عائلة محمد بن زايد آل نهيان محض للعديد من التساؤلات المختلفة، وهذا هو أكثر ما دعا للتعرف على زوجة ابن محمد بن زايد، وغيره من العديد من الاستفسارات المتنوعة حول صاحب سمو الشيخ، ويرجع السبب في وجود مختلف التساؤلات السابقة هو أنه واحد من الشخصيات البارزة والمشهورة بصورة كبيرة على مستوى الإمارات العربية المتحدة، لذلك نوافيكم فيما يلي التعرف على العديد من المعلومات المختلفة والمتعلقة حول كل ما يخص من هي زوجة ابن محمد بن زايد.

محمد بن زايد آل نهيان ويكيبيديا

في بداية الامر وقبل التعرف على من هي زوجة ابن محمد بن زايد، لا بد من العمل على تسليط الضوء بصورة مباشرة على محمد بن زايد آل نهيان وذلك من أجل التعرف عليه بصورة أكبر، لنجد أن صاحب سمو الشيخ قد ولد ونشأ في الإمارات العربية المتحدة ويحمل الجنسية الإمارتية، وهو من مواليد عام 1961م وبالتحديد في اليوم الحادي عشر من شهر مارس وهو الآن يبلغ من العمر ما يقارب ستون عامًا، كما أنه يُكنى بكنية “بو خالد”، ويعتنق الشيخ محمد الديانة الإسلامية فولد من كل من أب وأم مسلمين.

زوجة ابن محمد بن زايد

تجدر الإشارة بالقول هنا على أن زوجة ابن محمد بن زايد هي الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حيث أنه تم عقد قران كل منهما في عام 1981م، كما وتعد الشيخة سلامة من الشخصيات البارزة والمختلفة التي تميزت بتحقيق العديد من لإنجازات المختلفة، حيث أنها استطاعت أن تحصل على جائزة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز السيدة الأكثر شعبية لعام 2011، بالإضافة الى حصولها على العديد من الجوائز المختلفة الأخرى مثل جائزة الشارقة للعمل التطوعي.