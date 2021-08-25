انت الان تتابع خبر عـــــاجل.. الملك سلمان يُثلج صدور السعوديين بقرار سار طال أنتظارة كثيراً .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم السبت عن أمرين ملكيين أصدرهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب حساب الوكالة الرسمية "واس الملكية" على "تويتر" أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه".

أما الأمر الملكي الثاني فتعلق بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

ونص الأمر على "تعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة".

​ونصت الفقرة الثانية من الأمرين الملكيين، على أنه يبلغ به الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.