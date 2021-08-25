انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تصدم الوسط الفني وتعلن إعتزالها وارتداها الحجاب بشكل مفاجئ .. والسبب لا يصدق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعتزال دنيا وايمي سمير غانم كثرت التساؤلات حول أعتزال دنيا سمير غانم وايمي سمير غام حقيقة أم كذب، حيث أنتشرت أخبار تقول بإعتزالهم عالم الفن بعد وفاة والديهما مؤخراً وخاصا أنها كانت صدمة وفاجعة كبيرة في حياتهم ومن خلال السطور التالية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بإعتزال دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم.



أعتزال دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم

وفي الحقيقة أنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار مؤكدة تقول بإعتزال دنيا وايمي سمير غانم بعد وفاة والديهما الفنان الكبير الراحل سمير غانم ووالدتهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بعد معاناة كبيرة مع المرض وأثر إصابتهم بفيروس كورونا والذين غابوا عن عالمنا بشكل حزين وتركوا خلفهم جمهور كبير حزين على وفاتهم.

حقيقة أعتزال دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم

أهتزت وسائل التواصل الإجتماعي اليوم حيث يريدون معرفة حقيقة خبر أعتزال دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، ويكشف لكم كورة في العارضة الحقيقة الكاملة حيث أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي تصريح صحفي مؤكد لهذا الخبر بل بالعكس ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم على موقع التواصل الإجتماعي وطمنت جمهورها.





دنيا سمير غانم عبر أنستجرام

ومن الجدير بالذكر هُنا أن دنيا سمير غانم تحدثت مع جمهورها مؤخراً عبر انستجرام “شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا”.