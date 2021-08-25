انت الان تتابع خبر ثروتها 8 مليار دولار .. ثرية في السعودية تتزوج من سائقها الفقير والمفاجأة في جنسيته ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في السعودية الوطن العربي وعلى امتداد الساعات والأيام القليلة الماضية أثار زواج سيدة أعمال سعودية ثرية من سائقها الخاص، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ودول الخليج.



وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق زواج السعودية سهو عبد الله المحبوب (35 عامًا)، التي تقدر ثروتها بنحو 8 مليار دولار، من شاب باكستاني فقير، يعمل كسائق لديها.



وتمتلك "المحبوب" العديد من العقارات السكنية والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أبراج سكنية في فرنسا.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الزواج والذي تم في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وعبروا عن مفاجأتهم من هذا الأمر وقال أحدهم: " الوحيد الي خرج بفايدة من 2020".

فيما استنكر البعض الآخر النبأ، بينما ضرب البعض الآخر المثل بزواج السيدة خديجة بنت خويلد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعربوا عن فرحتهم بها وتمنوا لها كل التوفيق والنجاح.