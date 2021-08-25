شاهد – منى فاروق وشيماء الحاج تمارسان الجنس معاً لامتاع خالد يوسف

بيروت - أسيل الاحمر - قضية خالد يوسف في تصعيد والتسريبات للصورة تستمر، وأفلامه مع الفنانات وسيّدات مصر في حالة تصعيد أيضاً، وطانت بدأت القصة بعد إلقاء القبض على الممثلتين المصريتيْن، منى فاروق وشيماء الحاج، وتلاهما المحامية منى الغضبان، الراقصة كاميليا ومذيعة الـ MBC رنا هويدي والآتيات كثيرات.

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الفيديوهات ليست موجودة على اليوتويب سُحبت كلها، لكن صوراً جنسية تُنشر يوماً بعد يوم، وتُزّعت على السوشيال ميديا بعد القبض على رنا الهويدي.

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بعد رنا هويدي نشروا صوراً لمنى فاروق وشيماء الحاج، واليوم وصلتنا صور جديدة لمنى وشيماء وهما تمارسان الجنس سوياً وأمام خالد يوسف من غرفته وعلى تخته.

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ونسأل متى ستنتهي هذه القضية، ومتى سيمثل خالد يوسف أمام القضاء المصري وكان من المفترض أن يعود إلى مصر في آذار الذي بدأ ولم يأتِ خالد بعد.