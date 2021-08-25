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رانيا يوسف ترقص بفستان ضيق مكشوف الصدر (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفناة المصرية الشهيرة رانيا يوسف فيديو لها على خاصية الستوري على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

 

 

 

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترقص وتتمايل مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي .

 

 

 

 

قدّمت روبي خلال الحفل وصلة من أغانيها الجديدة والقديمة، منها: (انت عارف ليه، ليه بيداري، يالرموش، قلبي بلاستيك، حتة تانية).

 

 

 

 

وارتدت روبي في الحفل فستانًا أبيض “ستان” ظلت تتمايل به على المسرح وهي ترقص وتغني.

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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