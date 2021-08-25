انت الان تتابع خبر لجين عمران تفجر مفاجآت مدوية وتكشف عدد زيجاتها وتروي قصة طلاق فنانة شهيرة بسبب الخيانة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت لوجين عمران خلال حلولها ضيفة في برنامج ABTalks، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، إنها تزوجت للمرة الأولى في حياتها عندما كان عمرها 16 عامًا، وكان عن اقتناع منها وشعورها بأنها تسير في الطريق الصحيح.



وتابعت لوجين أن الزواج كان بالنسبة لها أن يكون لها بيت خاص بها ومطبخ خاص بها، مشيرةً إلى أنها كانت تشعر بالسعادة عندما تذهب لصفوفها وخاتم الخطبة في يدها، قائلةً: «تزوجت وعمري 16 سنة بكامل إرادتي، سبحان الله نصيب، وخالي شار على أهلي ياخذوا رأيي وأنا وافقت لأنه أخو رفيقتي».

لوجين عمران تكشف قصة طلاق شخصية مشهورة بسبب الخيانة أضافت لوجين أنها لا تحب مواقع التواصل الاجتماعي أو «السوشيال ميديا» بشكل عام، مشيرةً إلى أنها كانت السبب في طلاق شخصية مشهورة، عندما خانها زوجها، بعد تواصل عدد من الفتيات معه وإرسال صور غير لائقة له حتى استطاعوا إيقاعه في الخطأ.

وتحدثت لوجين عن هذه القصة دون الكشف جميع تفاصيلها، كما رفضت التصريح باسم الشخصية الشهيرة، التي حدثت معها هذا الأمر.

ووصفت لوجين أمورها الشخصية بـ«الخط الأحمر»، التي ترفض التدخل الإعلامي فيه، ولم تكشف عن عدد زيجاتها عندما سألها مقدم البرنامج.

زيجات لوجين عمران قالت لوجين عمران، إن عدد زيجاتها ربما تكون 3 أو 4 أو 5، ولكن لا أحد له الحق في السؤال، قائلةً: «يمكن تزوجت مرة أو مرتين أو ثلاثة أربع أو خمس، لا أريد التحدث عن تفاصيل حياتي الشخصية، وهي ضمن الخطوط الحمراء».

حياة لوجين عمران الشخصية كما تحدثت لوجين، عن بيتها وحياة أبويها، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن يحب كل شخص زوجته كما يحب والدها والدتها، قائلة وهي تبكي: «فأنا أتمنى أي بنت تتجوز واحد مثل أبوي.. والله.. قسم بالله كل واحدة في الدنيا إذا ربنا كاتبها السعادة يرزقها بواحد مثله، الوفاء نادر جدًا جدًا، وأبوي ما كان فيه في وفائه».