انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة عشقها سكرتير المشير عامر فأدخل زوجها مستشفى المجانين ليتزوجها.. ردة فعلها كانت صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إستطاعت أن تلفت أنظار الجمهور إليها ،منذ دخولها عالم الفن ، بجمالها وطلتها الرقيقة ، إنها الفنانة الجميلة ” سهير فخري ” ، شقيقة الفنانة “ثريا فخرى” أشهر دادة فى السينما المصرية ، حيث عاشت “سهير ” حياة مليئة بالأسرار والحكايات ، حكاية لم نرأها سوى فى الأفلام المصرية .

سهير فخرى ، من مواليد القاهرة في 17 أغسطس عام 1943، وقد بدأت التمثيل وهي طفلة في فيلم “خلود”عام 1948 مع فاتن حمامة، ويعد وجهها الطفولي من الوجوه المألوفة للمشاهدين بعدما قدمت “ولدي’ مع محمود المليجي عام 1949، “من غير وداع” مع ماجدة الصباحي عام 1951، “اشهدوا يا ناس “مع شادية عام 1953.

وبعد عدة أفلام ابتعدت الطفلة الصغيرة عن الشاشة الفضية، لتعود من جديد بعد 13 عامًا ولكن كشابة فاتنة شديدة البراءة في فيلم “أجازة صيف” مع زكي رستم عام 1966، ثم تزوجت من السيناريست والكاتب الروائي محمد كامل حسن، الذي ألف قصصًا بوليسية للإذاعة، وعاشا معًا أيامًا سعيدة إلى أن إتقلبت حياتها رأسا على عقب وتحولت حياتها إلى جحيم ، منذ أن رآها سكرتير المشير عبد الحكيم عامر، ويُدعى عبد المنعم أبو زيد.

وهنا بدأت قصتها التى نشرت رسميا في مجلة المصور ، لأول مرة عام 1982 ،حيث رأها سكرتير المشير عبد الحكيم عامر عام 1965 ، أثناء كواليس فيلم إجازة صيف ، حيث حاول عبدالمنعم أبو زيد سكرتير المشير عبدالحكيم عامر بالتقرب منها انبهاراً بجمالها .

وحين علم أبو زيد أنها متزوجة من محمد كامل حسن المحامي والسيناريست ، طلب منه أن يطلقها ، لكنه رفض ، ثم تم القبض عليه بتهمة عدم سلامة قواه العقلية وأودع مستشفى الأمراض العصبية، ومن ثم أجبر سكريتر “المشير” الفنانة على رفع دعوى قضائية لطلب الطلاق وهذا ما حدث بالفعل، ثم تزوج منها.

وظل محمد كامل حسن في مستشفى الأمراض العقلية 4 أعوام ، ليخرج منها عام 1969 ، وتم طرده إلى لبنان ومات هناك .

أما سهير فخري فبعد النكسة عادت لمزاولة نشاطها الفني في:فيلم “الرجل الذي فقد ظله “مع كمال الشناوي عام 1968، “خياط السيدات” مع دريد لحام عام 1969، “الاختيار”مع سعاد حسني عام 1971، “رجال بلا ملامح” مع نادية لطفي عام 1972، لكنها لم تلق نفس البريق الذي شهدته سابقًا فآثرت الاعتزال نهائيًا.

بينما انتهى أمر عبدالمنعم أبو زيد في السجن قبل النكسة بأشهر قليلة ، حيث ألقي القبض عليه في أزمة علي شفيق وشمس بدران على رئاسة مكتب المشير.