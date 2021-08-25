انت الان تتابع خبر فخامة سيارة ’’الملك سلمان’’ تفاجئ الجميع .. هل يبلغ سعرها رقماً خيالياً ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت سيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المواطنين والمقيمين في السعودية، وذلك بعد عرضها في متحف شعبي بإحدى قرى محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.





واستعرض مقطع فيديو سيارة "الملك سلمان" القديمة والكلاسيكية والتي لا تزال تحتفظ بمظهرها المميز الخارجي رغم تعاقب السنوات؛ فضلًا عن وجود سند الملكية للعاهل السعودي.

وتعتبر سيارة "الملك سلمان" من نوع كاديلاك سيدان، موديل 77 ذات لون أحمر، فيما سقفها مصنوع من الجلد الأبيض، وتضم 4 مقاعد، وكانت الأفخر في وقت شرائها.





ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن صاحب المتحف الذي يضم السيارة، سعد البلحي، قوله: "اشتريت هذه السيارة منذ سنوات طويلة من أحد المزادات، وهي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وأضاف: "أضع هذه السيارة في المكان اللائق بها داخل المتحف، وأضع بجانبها الاستمارة الرسمية الخاصة بها، وهي استمارة ورقية قديمة، ومكتوب فيها اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كمالك للسيارة".

وختم "البلحي"، بقوله: "بجانب سيارة خادم الحرمين الشريفين، هناك سيارات أخرى قديمة وعتيقة، ترجع إلى عقد الأربعينات والخمسينات والسيتينات والسبعينات من القرن الماضي".