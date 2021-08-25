انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو/ بدر خلف يتزوج ويخطف قلب أجمل شاب سعودي شهير .. اتفرج من هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على طريقته الخاصة ، احتفل خبير التجميل الإماراتي ، بدر خلف ، بحفل زفافه ، حيث نشر مقطع فيديو ، ظهر فيه مرتدية فستان زفاف باستخدام أحد التطبيقات ، وعلق على الفيديو بكلمات عرضته لانتقادات واسعة .



ونشر بدر خلف مقطع فيديو باستخدام أحد التطيقات التي تعتمد على تركيب الوجوه ، ليظهر خبير التجميل الإماراتي مرتدية فستان أبيض في دور العروس ، معلقا على الفيديو بتغريدة كتب فيها : " تم وبحمدالله عقد قراني مع بن جونس العتيبي ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين " .



فيديو بدر خلف عرضه لانتقادات حادة ، حيث استفز خبير التجميل متابعيه بكلماته وإطلالته ، ومن بين التعليقات التي عبرت عن غضب أصحابها : " ليه العروس مو شايله شنبها " ، " هو عاهه ع المجتمع والمسلمين اتمنى من الله ما اتمنى في صدري " ، " سود الله وجهك وين تروح عن غضب رب العالمين " ، " يعني احنا خلقه طفشانين من حياتنا تجي تطفشنا زیاده ليه ! ؟ ، " اللهم لا شماته والحمد لله الذي عفانا مما ابتلاه به " .

زواج بدر - خلف فيديو زفاف بدر خلف الذي استخدم فيه تطبيق ليبدو وكنه في حفل زفافه ليس الأول الذي استفز متابعيه خلال الفترة الماضية وإنما يأتي بعد مقطع فيديو ، ظهر فيه وهو يعلم الفتيات الرقص ويقدم لهم نصائح لفقدان الوزن ، ليتعرض لانتقادات واسعة من متابعيه .

وظهر بدر خلف ، في الفيديو الذي ظهر فيه بلحية خفيفة وإطلالة نسائية ، مرتدية بنطال رمادي وتي شيرت أحمر ، معتمد على شعر طويل مفرود ، وظهر وهو يرقص على أنغام أغنية ليه بيداري كدة للفنانة المصرية روبي ، وعلق على الفيديو قائلا : " شدي مؤخرتك وخصرك وقت الرقص ، هالشي راح يحرق الدهون بشكل أسرع .

انتقادات متابعي بدر خلف على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص لم تختلف كثيرا عن التعليقات على فيديو حفل زفافه حيث جاء فيها : " واللحية شنو موقعها حبيبي ليش مبقيها تحسين سمعة يو شنو " ، " غاسله ايدي منك من زمان كل دقيقة لك مود " ، " أتوقع انك ف البدايه خذت الموضوع على انه اثارة جدل ومتابعين ومن اجل المال ... فسبحان الله يمدهم في طغيانهم يعمهون " .

تعامل بعض المتابعين مع الفيديو على أنه حقيقي ليعبرون عن اندهاشهم ، ويظن البعض أن خبير التجميل الإماراتي ، بدر خلف ، قد اتخذ هذه الخطوة جدية بعد أن أجرى عملية تحول جنسي ، ليوضح لهم متابون آخرون حقيقة الفيديو وإنه لم يخرج عن ونه فيديو باستخدام أحد تطبيقات تغيير الوجوه .