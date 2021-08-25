طرق سحرية لتطويل الرموش في أسبوع واحد

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الرياض - روايدا بن عباس - طرق تطويل الرموش في أسبوع، تحب الفتيات كثيرًا الرموش الطويلة الكثيفة لأنها تساعد في إبراز جمال العين ووضوحها وتجعل العين مميزة لهذا ففي المناسبات يتم استخدام الماسكارا حتى يظهر الوجه جميلًا وبارزًا ولكنه حل مؤقت ولهذا نقدم مجموعة من الطرق الطبيعية السحرية من أجل تطويل وتكثيف الرموش في أقل من أسبوع واحد.تطويل الرموش والعناية بها

بعض الفتيات يعانين من مشكلة الرموش الضعيفة أو القصيرة والتي تجعل شكل الوجه غير مميز على العكس من البعض من الآخر الذي يمتلك لرموش كثيفة طويلة تعطي ملامح أفضل للوجه ويظل الوجه مميزًا وهناك طرق مختلفة من أجل تطويل الرموش وتكثيفها لتكون بارزة أفضلها هي الطرق الطبيعية لتكثيف الرموش مع الالتزام ببعض النصائح الهامة لتطويل الرموش.

طرق تكثيف الرموش وتطويلها في المنزل

طرق تطويل الرموش في أسبوع

نقدم أكثر من طريقة سحرية بمكونات طبيعية من أجل تطويل الرموش وتكثيف حجمها مثل:

زيت جوز الهند لتطويل الرموش

زيت جوز الهند غني بفيتامين إي المحفز لنمو الشعر وتنشيط الدورة الدموية في منطقة الرموش لكي يحفز نمو الرموش وللاستفادة منه نستخدم خليط زيت جوز الهند مع زيت اللافندر ونستخظم فرشاة ماسكارا قديمة نظيفة في تمرير هذا المزيج من الزيوت على الرموش يوميًا قبل الذهاب للنوم ولا يغسل إلا في الصباح.

زيت الخروع لتكثيف الرموش

في أسبوع واحد فقط يمكن تكثيف وتطويل الرموش بهذه الوصفة وهي عبارة عن خليط من ملعقة زيت خروع كبيرة مع 5 كبسولات فيتامين إي زيتية ونضع المزيج في عبوة صغيرة محكمة الغلق ونحضر فرشاة ماسكارا نظيفة من أجل تدليك الرموش من الأطراف حتى الجذور بهذه الزيوت مع الحرص على عدم لمسها للعين أو الجفون لأنها مع الوقت قد تسبب أضرار للعين أو الجفن.

نصائح للعناية بالرموش

الاهتمام بتناول الطعام الصحي وتناول المكملات الغذائية التي توفر الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة.

شرب الماء على مدار اليوم بدون توقف.

عدم ترك الماسكارا أو المكياج على الرموش والنوم به.

استخدام مستحضرات تجميل موثوقة.