انت الان تتابع خبر بكل جراءة.. دنيا سمير غانم تقطع حدادها على والدتها دلال عبد العزيز.. و ما فعلته جعل الجمهور يُصاب بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خرجت دنيا سمير غانم من عزلتها وحالة حدادها أخيراً بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم مؤخراً؟

وقدمت دنيا تهنئة إلى محمد محمود عبد العزيز، المنتج والممثل المصري، والذي احتفل بخطبته اليوم بفيديو رومانسي على حسابه بانستقرام، ظهر به وهو يفاجيء خطيبته بطلب يدها وتقديم خاتم الخطوبة لها أمام أصدقائهما.

وهنأت الفنانة دنيا سمير غانم محمد محمود عبد العزيز على خطبته، في أول تعليق لها بعد حالة الحداد على والدتها دلال عبد العزيز، وقطعت حالة الحداد بتعليقها على فيديو خطبته وقالت:" يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك..".

ولاقى تعليق دنيا سمير غانم تفاعل كبير بسبب قطعها حالة الحداد وتفاعلها مع زملائها وأصدقائها، وانضم إليها زوجها رامي رضوان الذي علق على الفيديو قائلاً:" ربنا يسعدكم ويهنيكم حبايبي.. وكل سنة وانت طيب يا زيزو".

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بخطبته في فيديو رومانسي واحتفل محمد محمود عبد العزيز اليوم بخطبته بطريقة مميزة، ونشر فيديو على حسابه بانستقرام، ظهر به وهو يتقدم بطلب يد خطيبته أمام أصدقائهما، وفاجأها بالأمر وبتقديم خاتم الخطوبة لها أمام الجميع، وسط ذهولها وفرحة الجميع حولهما.

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الفيديو قائلاً:" لقد قالت نعم.. خطيبتى عملتلى مفاجأه عشان عيد ميلادى وبرغم اننا متفقين من اول يوم اننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزه تفرحنى بأى طريقة وجمعتلى اصحابى وحبايبى اللى بجد عايز اشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة".