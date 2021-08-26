انت الان تتابع خبر الفنان المصري "أحمد بدير" يفاجئ جمهوره بتغير صادم في ملامحه وجه .. اتفرج كيف بدت حالته اليوم .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع الاجتماعي صورة للفنان المصري أحمد بدير في أحدث ظهور له منذ فترة طويلة.



وظهر الفنان أحمد بدير وهو يجلس على كرسي وبدا بملامح مختلفة ومفاجئة للجهور عليها حيث أطلق لحيته.



وأثارت الصورة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البعض عن استغرابهم من إطلاق الفنان للحيته فيما أعتقد آخرون أنه يؤدي دور جديد بأحد الأعمال الفنية وأن الصورة من كواليس التصوير.