انت الان تتابع خبر ثروة دلال عبدالعزيز وسمير غانم الضحمة.. مصدر مقرب من الأسرة يكشف حقيقة الأرقام المتداولة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف مصدر مقرب من أسرة الفنانين الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، عن صحة شائعة كثر تداولها في الأيام الأخيرة تتحدث عن حجم الثروة التي تركاها بعد وفاتهما.

وقال المصدر في تصريح أن الأرقام المتداولة عن حجم ثروة سمير ودلال، لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن سلسلة من الشائعات التي تواجهها الأسرة ابتداء من فترة مرض الراحلَين وحتى بعد وفاتهما.

وأوضح بأن الحديث عن حجم ثروة فنان مشهور أو شخصية مشهورة، يكثر بعد رحيله خصوصا إذا كانت هذه الشخصية يعرفها الجميع كالفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبد العزيز.

وبالبحث عن الموضوع، استندت عدد من المصادر الصحافية على ما كشفه موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم.

حيث كشف الموقع إن ثروة الفنانة دلال عبدالعزير، التي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم، بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.

كما كشف الموقع ذاته أن ثروة سمير غانم بلغت 100 مليون دولار ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه، وهو ما نفاه المصدر المقرب جملة وتفصيلا.