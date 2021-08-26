انت الان تتابع خبر طالبة في السعودية شعرت بألم شديد في بطنها وعندما ذهبت إلى المستشفى .. اصطدم الأطباء ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في المملكة العربية السعودية البلد المحافظ واقعة طبية غريبة وصادمة للمجتمع حيث تمكن فريق طبي بنجاح في مستشفى المدينة المنورة العام، من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي التفاصيل، فقد تجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة على مدار عدة سنوات، وحيث راجعت الفتاة المستشفى بعد تعرضها لآلام شديدة في البطن، وأجريت لها عملية جراحية دقيقة لاستخراج الكتلة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة "مؤيد أبو عنق" لصحيفة عكاظ المحلية، أن الفتاة والتي ما زالت طالبة في المدرسة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام حادة في البطن لدرجة عدم احتمالها الأكل والشرب، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد في تجويف معدة الفتاة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد.

وأضاف أنه أجريت لها العملية بنجاح، واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة، وأن الانسداد كان ممتدا من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر، وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

وأشار المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها التام للشفاء.

ولفتت مصادر طبية بالمستشفى إلى تفسيرا للواقعة الغريبة للفتاة المريضة، أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، ويعزى السبب الرئيسي لحالة نفسية ترغم المريض على أكل شعره لسنوات طويلة.