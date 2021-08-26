حسن الرداد يخلع ثوب الحزن ويحتفل بصورة جريئة مع فتاة .. والمفاجأة الصاعقة في ردة فعل إيمي سمير غانم !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - قام النجم حسن الرداد بتهنأة شقيقته نيبال الرداد بعيد ميلادها الموافق 25 أغسطس.

نشر صورة له برفقة شقيقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وعلق عليها قائلاً: ” نيبال الرداد أختي وبنتي ونور عيني ” .





وأضاف: ” كل سنة وانتى طيبة وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة يا حبيبتى .. ربنا يخليكى ليا ويحققلك كل اللى بتتمنيه ”.