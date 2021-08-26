انت الان تتابع خبر خبأته قبل وفاتها.. صدمة بعد اكتشاف "كنز" دلال عبد العزيز السري في أغرب بقعة بمنزلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتصدر ابنتا الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز (دنيا وإيمي) اهتمامات رواد منصات التواصل، في ظل الأحاديث الأخيرة عن إمكانية اقتراب خروجهما من حالة الحداد والعودة إلى التمثيل في أكتوبر القادم.

كانت أولى ملامح هذا الخروج بظهور تهنئة من دنيا سمير غانم للفنان محمد محمود عبد العزيز يوم أمس الأربعاء، بالإضافة إلى ظهور زوج إيمي (الفنان حسن الشافعي) في احتفالية بمناسبة عيد ميلاد شقيقته

كنز دلال عبد العزيز السري

اشتهرت دلال عبد العزيز في الوسط الفني، بأنها “صاحبة واجب”، حيث لم يفوتها أي واجب عزاء لأي شخص من الوسط الفني، دون ان تسرع بالمشاركة فيه.

وفي عزاء الشخصيات الفنية والمشهورين، كانت دلال في الصفوف الأولى بأي جنازة أو عزاء، وكان يرافها النجمة الراحلة رجاء الجداوي وصديقتهن الثالثة ميرفت أمين.

وذكرت تقارير صحفية، إنه بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اكتشفوا أنها تحتفظ بأكفان كثيرة داخل دولابها وذلك كي تكون جاهزة في حال وفاة أي فنان أو فنانة من الوسط الفني، الأمر الذي أصاب ابنتيها إيمي ودنيا بصدمة.

كما ذكرت التقارير، إن دلال عبد العزيز كانت تشارك في غسل السيدات برفقة أقاربهن، كما كانت من أوائل الأشخاص الموجودة في العزاء.

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، في 7 أغسطس الماضي، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه.