انت الان تتابع خبر وفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز في سويسرا والحزم يجتاح الوطن العربي .. وأسرتها تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخبار كثيرة منها وفاة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ومنها اخبار أخرى تدهور حالته الصحية. وأكدت وسائل إعلام مصرية أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانه المصريه ياسمين عبد العزيز بعد ان خضعت لعملية جراحية جديدة في سويسرا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وللمرة الثانية خلال شهر واحد تدخل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية. وانتشرت هذه الشائعات بشكل كبير جداً في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا صحة لخبر وفاة الفنانة المصريه ياسمين عبد العزيز وتظل فقط شائعات لا أكثر. وسرعان ما أطلت مصادر مقربة منها لتكشف حقيقة الأنباء المتداولة، وانها في هذه اللحظات ياسمين عبد العزيز، تذوق الأمرين في غربتها العلاجية بسويسرا، ويبدو أن حالتها الصحية لا تزال في مرحلة غير مستقرة.

كانت ياسمين عبد العزيز سافرت يوم 10 أغسطس الجاري إلى سويسرا لاستكمال علاجها من مضاعفات عملية جراحية أجرتها يوم 11 يوليو الماضي، أدت إلى احتجازها بالعناية المركزة لفترة قبل استقرار حالتها ومغادرتها المستشفى قبل أيام.