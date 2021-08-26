انت الان تتابع خبر بعد أيام على زفاف الوليد.. عائلة خالد مقداد تحتفل بخطوبة نجمة طيور الجنة ’’جنى’’.. والمفاجأة من هو سعيد الحظ ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحتفلت أسرة خالد مقداد، مالك فرقة وقناة طيور الجنة، خلال الأيام الماضية بزفاف النجم "الوليد" مقداد، على "نور دغسان"، حفيدة خال والده "خالد مقداد".

وتوقع مدونون على مواقع التواصل الإجتماعي أن تحتفل أسرة مقداد مرة ثانية، خلال الأيام القادمة، حيث من المرجح أن يتم إعلان خطوبة "جنى" مقداد على شقيق العروسه "نور".

الجدير بالذكر أنه سبق وأنتشرت إشاعة تزعم زواج جنى مقداد، بعد ظهورها في حفلة خطوبة شقيقها الوليد، ورغم الإنتشار الواسع لتلك الشائعة، إلى أن مصادر مقربة من أسرة خالد مقداد نفت مايتم تداوله، مؤكدة أن جنى لازالت طفلة بسن الثالثة عشر من عمرها.

ولا يستبعد أن يكون خبر خطوبتها على شقيق "نور"، مجرد إشاعة أيضا، خصوصا وأن مصدر الخبر مازال مجهول ولم يصدر من جهة رسمية بفرقة طيور الجنة أز أسرة خالد مقداد

من هي جنى مقداد

جنى مقداد هي منشدة طيور الجنة وابنة خالد عبدالله جبريل مقداد مؤسس قناة طيور الجنة. تبلغ من العمر 13 عام، فهي من مواليد 2008 في دولة الأردن، وقد ولدت جنى مقداد لأب أردني من أصول فلسطيني ومن أم أردنية، تعتنق ديانة الإسلامية، وتعد الطفلة جنى مقداد من أفضل المنشدات داخل القناة المميزة طيور الجنة. وقد برزت جنى مقداد عبر القناة من خلال تقدم العديد من البرامج والأغاني، وقد نالت إعجاب ملايين الأطفال وحقق شهرة واسعة في الوطن العربي بشكل عام.

واسم والدة جنى هو" مروة حماد"، ولديها 5 أخوات هم (وليد، معتصم، جاد، إياد، سند)، وبرجها الثور، ولونها المفضل هو اللون الأزرق.