انت الان تتابع خبر وأخيرً.. أشهر رقاصة شرقية في مصر تكشف كم المبلغ الذي تحصل عليه من عملها في الدقيقة الواحدة! (الرقم سيصدمك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش نجمة الرقص الشرقي الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من النشاط الفني؛ في الفترة الحالية؛

بالتزامن مع بدء حفلات موسم الصيف .

وكشف أحد منظمي الحفلات؛ [«الوطن», عن أجر الراقصة صافيناز, حال التعاقد معها لإحياء حفل؛ إذ تحصل في الساعة الواحدة على 30 ألف جنيه؛ أي قي الدقيقة 500 جنيه, موضحًا أن «صافيناز تعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يحصلن على أجر في مصر».

يذكر آنٌ الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق اموالها على اي شخص يتزوج منهاء موضحة: «أنا مش عاوزةٌ فلوسه؛ ده راجل بشنب؛ تنفسه؛ ولو ميصرفش علي عادي؛, بس مياخدش فلوسي».

وأضافت «صافينار» في تصريحات تليفزيونية له «لو حد اتحرش بي وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت؛, هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده؛ ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة؛ وقلت له بالروسي يا ابن العلب».

وحول ما إذا طلب منها زوجها أو خطيبها أن تعتزل الرقص, أجابت بأنها مصرة على استكمال مشوارها: «لسه عاوزة أرقص شوية ووسطي بيرقص لوحده؛ ومشبعتش من الرقص». وعن الراقصة جوهرة؛ قالت إنها لا تعتبرها عدوا: «أعتبرها حبيبا لأنها حضرت عيد ميلادي قبل شهرتهاء وبحب الرقاصات كلهن».

صافيناز عن الراقصة دينا: «معرفهاش» وأشارت إلى أنها لا تعرف الراقصة دينا شخصياء ولم تلتقيها في أي مكان: «أنا بعمل الحفلة وبجري وهي بتعمل الحفلة وبتجري وكل ده على نفس المسرح وأعتبرها حبيب لأن محصلش بينا حاجة».