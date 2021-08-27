انت الان تتابع خبر عريس أردني يتفاجأ ليلة الدخلة أن عروسته « ليست عذراء » والمفاجأة في رد فعله ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة حظيت بتداول اعلامي واسع ووقعت قبل عدة اسابيع في المملكة الاردني الهاشمية فقد ألزمت محكمة أردنية عريس بدفع مبلغ 18 ألف دينار لعروسه، تعويضا لها عن ” الطعن بشرفها ليلة زفافهما “.

ويأتي حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن ” المدعى عليه كان زوجا للمدعية بموجب عقد شرعي، وفي ليلة الدخلة خرج المدعى عليه من غرفة النوم التي كانت تجمعه مع المدعية وأحضر والده ووالدته وطعن بشرفها وشهر بها، وقام بالاتصال بوالد المدعية ووالدتها وأخبرهما بأن المدعية ليست عذراء ” .

وأوضح الحكم أن ” ما فعله الرجل دفع بأهل المدعية والمدعى عليه بأخذ الزوجة إلى الطبيب الشرعي حيث تبين عدم صحة ادعاءات المدعي، وقد استحصلت على تقرير طبي يثبت ذلك ” .

وقررت المحكمة إلزام الرجل بدفع 18 ألف دينار، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.