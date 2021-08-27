انت الان تتابع خبر خافت بعد ليلة الدخلة بساعات وطلبت الطلاق فورا.. سر خوف إيمي سمير غانم من الفنان حسن الرداد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من يعرف الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم عن قرب، يعلم مدى العلاقة القوية التي تجمعهما من سنوات طويلة، خاصة أنه قبل زواجهما جمعتهما علاقة صداقة قوية، وكان الرداد بمثابة الصديق والشقيق بالنسبة لإيمي.

كان هناك تخوف كبير من النجمين في أن يفسد الزواج علاقة الصداقة بينهما، لكن بعد التأكد من مشاعرهما العاطفية قررا الزواج في حفل زفاف أسطوري أقيم في الغردقة. بدأت قصة حبهما عندما كان يصور “الرداد” مسلسل “ابن الأرندلي” مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز, وبعدها جمعتهما علاقة صداقة قوية تطورت سريعاً إلى قصة حب سرية حاول الثنائي إنكارها مراراء مؤكدين أنها مجرد علاقة صداقة وعمل فقط.

سر طلبها الطلاق من حسن الرداد

قال حسن الرداد أن إيمي سمير غانم طلبت منه الطلاق في أول يوم زواج لهماء أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل؛ لشعورها بعدم الأمان, وذلك في حوار سابق مع برنامج "توأم روحي".

وتعليقا على الواقعة؛ قالت الفنانة إيمي سمير غائم؛ إنها طلبت الطلاق من زوجها الفنان حسن الرداد في أول يوم زواج لهماء أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل ؛ لشعورها بعدم الأمان معه.

غانم؛ إنها طلبت الطلاق من زوجها الفنان حس ا الرداد في أول يوم زواج لهماء أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل ؛ لشعورها بعدم الأمان معه.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية؛ إنها تعاني من فوبيا شديدة من ركوب الطائرة, لذلك تحرص دائمًا على الالتزام بكافة تعليمات الأمان ووضع الحزام قبل الإقلاع, وقراءة القرآن.

وأشارت إلى أن سبب طلبها الطلاق هو عدم مراعاة الرداد للفوبيا التي تعاني منها وتخويفها وهما على متن الطائثرة, وهو ما أصابها بحالة من الفزع.

وأشارت إلى أنها شعرت هذه اللحظة بعدم قدرة زوجها على مراعاة شعورها وتوفير الأمان الذي كانت تشعر به مع والدها ووالدتهاء وهو ما دفعها لطلب الطلاق. جدير بالذكر أن إيمي سمير غانم شاركت مع زوجها حسن الرداد في عدد من الأعمال قبل وبعد زواجهم؛ أبرزها: "فيلم زنقة الستات, مسلسل حق

ميت؛ المسلسل الإذاعي فرقة سيكاء فيلم عشان خارجين, مسلسل عزمي وأشجان".