انت الان تتابع خبر بعد فضيحة انجابها دون زواج ...رهف القنون شبه عارية مع صديقاتها بوضع لايحسد عليه ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد الضجة التي سببها صديق رهف القنون، لوفولو راندي، حول نسب ابنتهما، وحقيقة انه لم يتزوج أبدا من رهف القنون، حتى انه لم يخطبها، نشرت رهف القنون صورة خادشة وهي برفقة صديقاتها، عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام.

وظهرت رهف القنون بالصورة وهي ترتدي فستان أزرق ضيق وقصير، مكشوف الصدر والفخذين، بينما ارتدن صديقاتها فساتين مكشوفة وكانهن شبه عاريات، ويستعرضن مفاتنهن بطريقة جريئة.

وأثارت صورة رهف القنون وصديقاتها جدلاً بين المتابعين الذين فسروا بأن الصورة رد غير مباشر على اتهامات لوفولو راندي، كما عبروا عن صدمتهم بإنجابها دون زواج من شخص مجهول.

يذكر ان صديق رهف القنون لوفولو راندي، أكد قبل أيام إنه أجرى فحص الحمض النووي DNA الذي أظهر له أن ابنتهما ريتا، ليست من صلبه، وانها كررت أكثر من مرة أنها لا تريد الطفلة، كما رفضت ان يجري الفحص في وقت سابق، وهذا ما اكتشف سببه مؤخرا عندما أثبت انها ليست ابنته، حيث فكر بالإنتحار بسبب هذه الأمر، وكشف راندي: "أن رهف أرادت رعاية الابنة، بينما تعيش هي حياتها وسهراتها كما اعتادت".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل صور قديمة لرهف القنون ظهرت بها بشكل مختلف تماماً عما تظهر عليه الآن، حيث كانت محتمشة وترتدي النقاب، وحتى بعد خلعه كانت لا تزال تغطي شعرها، ثم انقلبت طريقة حياتها واطلالاتها التي يصفها المتابعون بالخادشة.