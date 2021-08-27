انت الان تتابع خبر صلات قرابة ستفاجئك في الوسط الفني .. دلال عبد العزيز خالة فنانة شهيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الوسط الفني تربطه الكثير من العلاقات العائلية، ومن بين هذه العلاقات ما هو معلن بشكل واضح ومنها ما لا يعلمه الجمهور، وفي هذا الفيديو ستتعرفين معنا على نجوم جمعت بينهما صلة قرابة، وأثاروا الجدل حول موهبتهم. وكثير من النجوم يعترفون بشكل واضح بصلة القرابة التي تجمعهم بذويهم، وآخرون يتعمدوا إخفاء هذه العلاقات خوفاً من أن تلتصق بهم سمعة دخولهم الفن فقط بسبب هذه العلاقات العائلية وليس بسبب موهبتهم، فبعض النجومِ لا يفضلون الكشف عن صلة قرابتهم بنجوم آخرينَ حتى لا يتم اتهامهم باستخدام "الواسطة" في تحقيقِ نجاحاتهم، وبعضهم لا يجد مشكلةً في الكشفِ عن هذهِ القرابة.

من أهم العائلات التي ظهر أكثر من شخص منها على الشاشة وفرضوا وجودهم بموهبة طاغية هي عائلة ناهد السباعي والتي بأكملِها تنتمي إلى الوسَطِ الفني. وكثير من النجوم لا يعلم الجمهور الصلة التي تجمعهم بنجوم خرين، فعلى سبيل المثال غادة عادل هي ابنة شقيقة شمس البارودي. وعمر مصطفى متولي ابن شقيقة عادل إمام، كما تنتمي صابرين إلى أسرة فنية كبيرة فوالدتُها ابنة خالةِ نعيمة عاكف، وباقي أسرتِها لديهم مواهب فنية مختلفةٌ؛ حيثُ تربطُها صلةُ قرابةٍ بكل من محمد وفاتن الحلو، وبالمطربِ محمد الحلو.

أميرة هاني هي ابنة شقيق الفنانة نبيلة عبيد أميرة هاني واحدة من بين النجمات اللاتي ظهرن على الشاشة خلال السنوات الأخيرة وقدمن عدد من الأدوار المختلفة، وأميرة هاني هي ابنة شقيق النجمة المصرية الشهيرة نبيلة عبيد، وتجمعها بعمتِها علاقة قوية، خاصة أنها تعاملها كابنتِها بسبب عدمِ إنجابِها.

غادة عادل ابنة شقيقة شمس البارودي لا يعلم الكثير أن هناك صلة قرابة تجمع بين الفنانة الشهير شمس البارودي والفنانة غادة عادل، فغادة عادل هي ابنة شقيق الفنانة شمس البارودي، شمس تتواصلُ معَها باستمرارٍ بعدَ وفاةِ والدتِها.

داليا مصطفى وناهد الشريف

صلة القرابة بين داليا مصطفى وناهد رشدي غير معروفةٍ للكثيرين، فداليا هي ابنة شقيقِ ناهد رشدي، ويظهر بينهما شبه متقارب قليلاً، إلا أن هذه العلاقة العائلية لا يعلمها كثيرون من جمهور النجمتين.

عمر متولي وعادل إمام

عمرو متولي هو ابن الفنان مصطفى متولي، وابن أختِ الفنانِ عادل إمام، وبتبعية القرابة فعمر متولي هو ابن عمةِ محمد إمام وأقربُ أصدقائِه فقد تربيَا معًا بحكمِ صلةِ القرابة بينهما، وقدم متولي الكثير من الأدوار التي خطف بها الأنظار بموهبته.

شريف سلامة ومنال سلامة شريف سلامة ومنال سلامة مِن أشهرِ أشقاء الوسط الفني لكن في البدايةِ كانَ يعتقِد البعضُ أن ما يجمعُهما هو مجردُ تشابه أسماء، خاصة وأن وجه الشبه بينهما يكاد يكون منعدم.

شريهان وعمر خورشيد شريهان هي الأخت الصغرى لعمر خورشيد، وهي من العلاقات التي تجمعها صلة قرابة معروفة بين جمهور النجمين الشهيرين.

عائلة ناهد السباعي

أسرة ناهد السباعي بأكملِها تنتمي إلى الوسَطِ الفنيِّ. فهي حفيدةُ هدى سلطان وفريد شوقي. ووالدتُها المُنتِجةُ ناهد فريد شوقي ووالدُها مدحت السباعي، وخالتُها الفنانةُ رانيا فريد شوقي.

سعاد حسني ونجاة سعاد حسني هي شقيقة المطربةِ نجاة تكبر نجاة شقيقتَها بسنواتٍ عديدةٍ.

فيروز ونيللي فيروز ونيللي شقيقتانِ من قائمة أشقاءِ الوسط الفني والفنانةُ لبلبة هي ابنةُ خالتِهما.

سليمان عيد وحمدي الميرغني سليمان عيد تربطه صلة قرابةٍ بالفنان حمدي الميرغني ولكنه ليس خاله كما أشيع بل هو قريب والدتِه اشتهر الميرغني من خلالِ مشاركتِه في عروضِ تياترو مصر مع أشرف عبد الباقي التي ظهرَ فيها سليمان عيد كضيفِ شرفٍ في بعضِ المسرحيات.

ميساء مغربي ودلال عبد العزيز تعد دلال عبد العزيز بمثابة خالة للفنانة المغربية ميساء مغربي حيث أن دلال عبد العزيز هي أخت زوج خالة ميساء مغربي.

علاء ولي الدين وسمير ولي الدين علاء ولي الدين هو ابن الفنانِ الكوميدي سمير ولي الدين الذي قدمَ دور الشاويش حسين في مسرحيةِ اتفرج مشافش حاجة مع عادل إمام.

أشرف سيف ووحيد سيف أما الفنان المعتزل أشرف سيف فهو ابن الفنان وحيد سيف