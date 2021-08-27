انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء في إطلالة نارية بالمايوة البنفسجي في حوض السباحة - اتفرج الصورة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالاجواء الصيفية وأشعة الشمس، حيث ظهرت هيفاء وهبي في الصورة المتداولة على منصات التواصل من حوض السباحة وهي ترتدي مايوه باللون الأسود والبنفسجي وتضع قبعة شمس كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية كانت ديو “لو كنت” مع الفنان المصري ​أكرم حسني​، والذي لا زال يحطم الأرقام بالملايين وهي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع موسيقي توما، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج حسام الحسيني.

وكانت قد نشرت هيفاء وهبي تغريدية عبر صفحتها الشخصية على منصة تويتر، عن حزنها الشديد جراء الحرائق الّتي تجتاح الجزائر منذ أيام، وحولته إلى بلد منكوب يحتاج إلى المساعدة، لإخماد النيران التي قضت على الأخضر واليابس.

كما وواست الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الشعب الجزائري، في الكارثة العظيمة التي أصابت بلادهم، بعدما أتلفت النيران مساحات كبيرة من الغابات. وارتفع عدد الضحايا إلى 69 شخصًا، من بينهم 28 جنديًا، فأعلنت الجزائر الحداد الوطني لمدّة ثلاثة أيام.

وبدأت هيفا وهبي تغريدتها، بعبارة “الجزائر تحترق”، مستخدمة رمزًا لقلبٍ مكسور. بينما علقت بالقول: “الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين”. وأرفقت تغريدتها بصورة، كُتب عليها “الجزائر، برداً وسلاماً”