انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة لجميع محبيها.. كم تبلغ الثروة الهائلة للفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ اغنى ممثلة.. لن تصدق كم نصيب ابنتها واين ستذهب بقية ثروتها الكبيرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة رجاء الجداوي هي واحدة من أبرز فنانات مصر التي استطاعت حجز مرتبة هامة بين قائمة الفنانات العربيات، فقد وصل عدد سنوات عطائها الفني ما يقرب من 62 عام، وقد رحلت الفنانة القديرة يوم 5 يوليو 2020 متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفي هذا التقرير سوف نرصد لكم أبرز المعلومات عنها، بالإضافة إلى عرض قيمة ثروتها التي تركتها بعد رحيلها وحقيقة تقسيمها لفقراء مصر.

وجاء في العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصية".

لكن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا وسيلة للاحتيال. وقالت أميرة ابنة رجاء الجداوي لصحيفة "اليوم السابع" إن والدتها لم تترك وصية معينة.

معلومات عن الراحلة رجاء الجداوي

- ما لا يعرفه الكثيرين عن رجاء الجداوي أن اسمها الحقيقي ليس رجاء، حيث أن اسم الولادة هو "نجاة علي حسن الجداوي".

- من مواليد 6 سبتمبر بمحافظة الإسماعيلية.

- درست الجداوي تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة وأتقنت ثلاث لغات في سن مبكر وهم الفرنسية والإيطالية والإنجليزية.

- عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية.

- تزوجت يوم 22 نوفمبر لعام 1970 من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق "حسن مختار"، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة".

- فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958.

- حازت على جائزة ملكة القطن المصري في مسابقة ثقافية.

- عملت عارضه أزياء، وخاضت تجربة التمثيل والذي كان أولها فيلم "دعاء الكروان".

ثروة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

تعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من أغنى فنانات مصر حيث تقدر ثروتها بـ 450 مليون جنيه مصري.

- يعد تصميم الأزياء هو الهواية المفضلة للفنانة الراحلة وقد أسست مصنع لتصميم وبيع الفساتين لفنانات من الوسط الفني، وقد تطور المصنع وظل في حالة ازدياد حتى وصل رأس ماله إلى الملايين.

- كان سعر فستان الزفاف الواحد الذي تبيعه 400 ألف جنيه، أما الفساتين المرصعة بالالماس فكانت بالملايين.

- فيلا من أفخم الفيلل في حي راقي بالقاهرة، وتقدر بالملايين لفخامة تصاميمها ومكونة من طابقين.

- عدد من السيارات الفارهة.