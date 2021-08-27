انت الان تتابع خبر قبل ليلة الدخلة بساعات.. نجم طيور الجنة الوليد مقداد يفقد صوابة ويقبل زوجتة بشكل فاضح أمام والديه .. وماحدث كان صادم (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حفل زفافه أقدم الوليد مقداد على تقبيل زوجته بطريقة غير اعتيادية أبهرت جميع الحاضرين، كما وحظيت هذه الصورة بتداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وخلال الأيام آ الماضية احتفل الوليد مقداد بزواجه على نور غسان مقداد في أجواء عائلية حضر حفل زواج الوليد مقداد عدد كبير من الأصدقاء.

الوليد مقداد كان أحد منشدى أغاني قناة طيور الجنة التي تربى عليها العديد من الأطفال وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال الصغار نظرا لقيامه بالغناء للأطفال بالاشتراك مع شقيقيه المعتصم مقداد وجنى

مقداد.

وكتب وليد مقداد على صفحته الشخصية فيسبوك : تزوجنا أنا وأميرتي .. حبيت أشاركم جزء من فرحتنا بالصور الحمدلله كان يوم جميل وشكراً لكل من شاركنا فرحتنا وحضر وشكراً لكل من بارك وتذكرنا بدعوة طيبة والله يبارك فيكم جميعا .

لقي الوليد خالد مقداد شعبية كبيرة بين الأطفال خلال الفترة السابقة خاصة أنه كان أحد عوامل الفرحة لدى الأطفال خلال مشاهدة قناة طيور الجنة. بدا الوليد مقداد حياته الفنية مع شقيقه المعتصم بالله مقداد والمعروف بعصومي مقداد وقدما العديد من الأغاني برفقة والدهما خالد مقداد منذ عام 2008.

معلومات عن نور غسان مقداد زوجة الوليد مقداد

نور غسان مقداد زوجة الوليد مقداد تبلغ من العمر 21آ سنة وهي من مواليد الأردن وتقيم في الكويت منذ فترة .. نور غسان مقداد زوجة الوليد خالد مقداد ليست ابنة عمه ولكن هي حفيدة خالد والده خالد مقداد ومن عائلته ولدت نور غسان مقداد في الأردن وتخرجت من المدرسة الثانوية ليس لها أي نشاط فني والآن تقيم في الكويت بصحبة أسرتها تداول عدد من نشطاء مواقع السوشيال ميديا منذ فترة ليستآ والآن تقيم في الكويت بصحبة أسرتها تداول عدد من نشطاء مواقع السوشيال ميديا منذ فترة ليست بالقريبة خبر انفصال الزوجين الوليد مقداد ونور غسان مقداد الأمر الذي نفاه الوليد مقداد ونشر بعد تداول تلك الشائعات عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة له مع زوجته الحالية نور غسان مقداد ووضع إيموسّن القلب مما نفى انفصاله عنها.

كم عمر نور غسان زوجة الوليد مقداد ومن هي

نور مقداد زوجة الوليد مقداد هي حفيدة خال والده خالد مقداد وليست ابنة عمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث خرج الوليد مقداد في فيديو عبر صفحته وقناته الرسمية على ألفيس بوك واليوتيوب وأكد أن زوجته نور مقداد من مواليد الاردن وتقيم الآن فى الكويت وحفل الزفاف سيكون فى مقر اقامتها بالكويت ويبلغ عمر نور مقداد زوجته 21 عاما.