انت الان تتابع خبر مذيعة سعودية جديدة تُبهر جميع الخليجيين بجمالها الخرافي والجذاب .. والجمهور لم يستطع التخيل أن هذا الجمال موجود على الأرض..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت دانية شافعي مذيعة mbc 3 الشهيرة، ضجة كبيرة، بسبب إطلالتها الأخيرة، وتعرضت للعديد من الانتقادات بعد تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها دانية الشافعي، كانت ترتدي تنورة وتوب يبدأ من منطقة الصدر ويكشف عن جزء من منطقة البطن أعلى التنورة، ومعلق على الرقبة بسلسة ذهبية عريضة، لكن الانتقادات صبت معظمها في كونها مذيعة في قناة أطفال.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها دانية الشافعي لانتقادات بسبب إطلالتها، فمنذ عدة أشهر ظهرت دانية الشافعي مرتدية فستان ملون قصير، بستايل الكتف الواحد، وهو سبب تعرضها للانتقاد، إذ رأى البعض أنها إطلالة جريئة وغير معتادة عن ما كانت ترتديه من قبل.

كما شعر البعض بالمفاجأة من إطلالة دانية ووجهوا لها رسالة أنها كانت تحرص على ارتداء ملابس محتشمة من قبل ويفضل أن تعود إليها.

كما سبق أن أثارت دانية الشافعي الجدل بظهورها مرتدية فستان زفاف، ما جعل البعض يعتقد أنها تزوجت، وتسبّب الأمر في كثير من التكهنات حول زواج دانية الشافعي واسم الزوج الذي لم يسمع به أحد من قبل.

وزادت دانية الشافعي من حيرة متابعيها حين كتبت على صورتها بفستان الزفاف : يقولون إن الزواج لازم يكون في سن مُعيّن وأنا أقول لازم يكون مع الشخص المناسب .. عقبال اللي ما اتزوجوا يا رب.

وفي بوست لاحق نشرت عدة صور لها بفستان الزفاف وعلقت عليها بالقول: "كن مع من لا يكون بدونك .. هذا اليوم مميز بالنسبة لأي بنت . ودائما تكون حريصة على أنها تطلع بأفضل إطلالة". قبل أن تكشف دانية الشافعي عن حقيقة الأمر، بقولها "هذه كانت بروفة وجلسة تصوير لـ لوك عروسة .. ومع أنها كانت مجرد بروفة إلا أن شعوري كان غريبًا ومختلفًا وأنا لابسة الفستان الأبيض .. واستدركت : “يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم”.