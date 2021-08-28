انت الان تتابع خبر فنانة إغراء شهيرة تزوجت مليونير خليجي ورفضت طلب أحمد زكي لتقبيل فمها بحرارة فانتقم منها وكانت نهايتها بحادث سير مروع..لن تصدق من هي؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بينما كانت الفنانة السورية الجميلة غادة الشمعة في مصر لحضور إحدى المهرجانات؛ تعرف عليها المخرج المصري حسام الدين مصطفي؛ واختارها لعمل أول أفلامها بمصر؛ وهو فيلم "سكة الندامة" في عام ١٩٨٧ وكان بطولة محمود عبد العزيز و الفنانة القديرة يسرا، لتتوالي بعد ذلك أعمالها في مصر.

وشاركت غادة في مصر بالعديد من الافلام كان ابرزها: المشاغبات الثلاثة عام 1088، والسلاحف عام 1996، وتحت الربع بجنيه وربع عام 2000. والمشاغبات والكابتن عام 1991، والقلب وما يعشق عام 1991، وطريق الشيطان عام 1992.

وعندما تم عرض دور في فيلم "نزوة" عام 1996 علي الشمعة، بطولة أحمد زكي ويسرا؛ وكان الدور يتضمن قبلة من أحمد زكي؛ رفضت السورية الدور المسند اليها؛ بالرغم ما هو معروف عنها من تجسيدها لأدوار الإثارة والإغراء؛ وبسبب هذا الرفض بالانتقام منها عبر استبعادها من العمل.

عللت الشمعة لاحقا سبب رفض تقبيل أحمد زكي في هذا الفيلم؛ بأنها كانت في تلك الفترة متزوجة من ثري خليجي؛ و قد اشترط عليها عند الزواج رفض أي دور به إغراء أو قبلات؛ ولهذا رفضت الشمعة هذا الفيلم.

وفي اواخر عام 1999 تعرضت الشمعة لحادث سير هائل؛ تسبب في تشوّه وجهها وأثر علي عمودها الفقري مما اضطرها للابتعاد عن التمثيل لفترة طويلة حتي تماثلت للشفاء وعادت مرة أخري إلي التمثيل في عام 2011 في المسلسل السوري "بومب أكشن" ، وشاركت في عام 2016 في فيلم بريطاني رعب بعنوان "Birth Day" أو عيد الميلاد.

وتشكو غادة كثيرا من استبعاد صناع العمل السوري لها وعدم عرض اي اعمال عليها مؤخرا.